Il Napoli si prepara alla sfida contro il Parma con un dubbio che anima le riflessioni di Antonio Conte. Non si tratta di un dettaglio, ma di una scelta capace di cambiare l’equilibrio della squadra: dare spazio ad Alisson oppure affidarsi ancora ai cosiddetti “Fab Four”

Scelta difficile

Il centrocampista brasiliano, arrivato quasi in punta di piedi, ha saputo conquistare tutti in poco tempo. Le sue prestazioni, soprattutto nell’ultima gara, hanno acceso l’attenzione dello staff tecnico. Con le sue accelerazioni e la capacità di saltare l’uomo, Alisson è diventato una risorsa preziosa, capace di cambiare ritmo alla partita anche nei momenti più complicati.

Proprio per questo, Conte sta valutando seriamente l’ipotesi di schierarlo dal primo minuto contro il Parma. Una scelta che però comporterebbe un sacrificio importante: uno dei titolari del gruppo offensivo potrebbe partire dalla panchina. Tra i principali indiziati c’è Frank Anguissa, non ancora al massimo della condizione dopo l’infortunio.

Dubbio lecitissimo

Il dubbio resta aperto fino all’ultimo. Da una parte c’è la solidità garantita dai titolari, dall’altra la freschezza e l’imprevedibilità di un giocatore in grande crescita. Conte dovrà decidere se puntare sull’equilibrio o provare a sorprendere fin dall’inizio. Al suo fianco ci sarebbe De Bruyne, con Lobotka pronto a stare con McTominay.