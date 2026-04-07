Alisson Santos incanta Napoli: arriva la decisione della società

È stato l’uomo che ha permesso al Napoli di sbloccare la partita di ieri contro il Milan: stiamo parlando di Alisson Santos. Il brasiliano, inserito da Antonio Conte nel secondo tempo, ha dato nuova vitalità all’attacco azzurro e con una sua giocata ha propiziato l’azione del goal di Politano. Il Napoli ha ormai preso una decisione chiara sul suo futuro. L’esterno offensivo, arrivato con la formula del prestito dallo Sporting, ha convinto pienamente lo staff tecnico e la dirigenza, che sono pronti a puntare su di lui anche per le prossime stagioni.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la società azzurra ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto già prevista nell’accordo iniziale. Si tratta di un investimento importante, ma ritenuto coerente con il potenziale e il rendimento mostrato dal giocatore.

Il Napoli verserà circa 15 milioni di euro allo Sporting Lisbona per assicurarsi il cartellino del brasiliano. Una cifra significativa che testimonia la fiducia nel suo percorso di crescita e nel contributo che potrà offrire alla squadra nel futuro prossimo.

Grazie alla vittoria di ieri, il Napoli ha superato il Milan al secondo posto della Serie A e si è portato solamente a 7 punti dall’Inter capolista (che ha vinto domenica sera contro la Roma). La qualificazione in Champions League, obiettivo dichiarato, è ormai blindata: adesso i punti di vantaggio sono 8 dalla Juventus che occupa il quinto posto. In questo finale di stagione, invece, l’obiettivo che più stuzzica i tifosi azzurri è la rincorsa all’Inter.

A prescindere dal risultato finale della stagione, in ogni caso, Alisson Santos sarà riscattato dal Napoli e vestirà la maglia azzurra anche l’anno prossimo, visto che Romelu Lukaku con buone probabilità, dopo quanto successo negli ultimi giorni, non dovrebbe continuare a Castel Volturno.