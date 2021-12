Alla corte di Lorenzo Insigne si aggiunge il Tottenham di Antonio Conte

Neanche il capitano Lorenzo Insigne è stato risparmiato dalla serie di infortuni che hanno complicato il percorso del Napoli e hanno contribuito a farlo scivolare fino alla quarta posizione alle spalle di Inter, Milan e Atalanta. Fortunatamente, il numero 24 è tra quelli più vicini al rientro e infatti già nella sfida di domenica contro l’Empoli è riuscito a subentrare dando il suo contributo seppur insufficiente per ribaltare il vantaggio di Cutrone.

Le discussioni per il suo rinnovo sono ancora tutt’altro che vicine a una risoluzione e ogni settimana esce fuori una notizia diversa: ora di possibile chiusura, ora di probabile allontanamento. Tra le squadre che maggiormente si sarebbero interessate alle sue prestazioni ci sarebbero proprio l’Inter e la Juventus che lo vede un buon sostituto del quasi sicuro partente Kulusevski: per qualsiasi squadra si tratterebbe di un colpaccio a parametro zero per giugno 2022.

Il noto esperto di calciomercato di 7Gold, Fabio Santini, nel corso dell’ultima puntata de Il Processo ha rilasciato nuove dichiarazioni informando dell’interesse di una nuova squadra: il Tottenham di Antonio Conte: “La squadra più vicina a Lorenzo Insigne è il Tottenham. Il dirigente Fabio Paratici gli sta facendo una corte serrata. Aurelio De Laurentiis non è infastidito, anzi. Il patron ritiene che quella inglese possa essere la soluzione giusta.”

D’altronde, non c’è dubbio che ADL preferisca vederlo volare verso Londra piuttosto che ritrovarselo contro con la maglia bianconera o nerazzurra e per di più “regalato”. Gli Spurs non sarebbero il primo club interessato a lui in Inghilterra visto che già l’Everton dell’ex Napoli Rafa Benítez ci avevano già fatto un pensierino.

A essere decisiva sarà sicuramente, oltre alla volontà del diretto interessato, anche quella del tecnico Antonio Conte che a detta dello stesso Santini sarebbe “pazzo di Lorenzo Insigne” e lo vorrebbe addirittura già a gennaio. Tuttavia, lo scenario che vede il capitano azzurro lasciare la barca già a gennaio è più che improbabile considerando che poi i due club dovrebbero anche mettersi d’accordo per un conguaglio economico.