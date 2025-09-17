mercoledì, Settembre 17, 2025
Alla vigilia della sfida al Manchester City, arrivano due buone notizie per Antonio Conte

Antonio Conte
Antonio Conte Fonte WIkimedia Commons

Arrivano due buone notizie per Antonio Conte alla vigilia dell’esordio in Champions League sulla panchina del Napoli che avverrà domani sera alle ore 21:00 all’Etihad contro il Manchester City. Inizio di fuoco nella massima competizione europea proprio contro una delle compagini candidate ad alzare il trofeo nonostante la deludente stagione dell’anno scorso.

I due nomi che erano in dubbio tra l’organico azzurro dovrebbero essere entrambi recuperati e quindi disponibili per l’impegno di domani sera: stiamo parlando di Alex Meret e di Sam Beukema. Conte avrà quindi anche loro a disposizione e dovrà far a meno solo del lungodegente Romelu Lukaku, di Amir Rrahmani che dovrebbe tornare con il Pisa e del terzo portiere Contini che ha un problema alla mano.

Beukema dovrebbe quindi prendere regolarmente posto al centro della difesa affiancando Buongiorno proprio come successo a Firenze, partita in cui l’olandese è riuscito a impreziosire la sua prestazione segnando anche un goal. Lo stato influenzale degli ultimi giorni sembra essere passato e il giocatore è recuperato.

In porta, invece, anche Alex Meret si è allenato in gruppo e si candida a riprendersi il posto da titolare che al Franchi era stato lasciato a Milinkovic-Savic che si è reso autore di un piccolo scivolone che ha permesso alla squadra di Stefanio Pioli di ridurre il passivo sul definitivo 1-3.

Conte, dunque, dovrà sciogliere innanzitutto il dubbio sulla porta che potrà darci qualche indizio in più sulla titolarità stagionale: qualora Meret dovesse riprendere il suo posto tra i pali, sarà un indizio che il portiere titolare è lui. Da chiarire anche l’alternanza tra Lucca e Hojlund, con il secondo favorito in quasi aria di derby di Manchester essendo ex United fino a un mese fa circa.

 

Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
