Allan lascia l’Everton, pronta la nuova avventura

Allan sarebbe ai titoli di coda nella sua avventura in Inghilterra. Per lui pronto il trasferimento negli Emirati Arabi

Dopo un periodo totalmente buio con la maglia dell’Everton, il calciatore brasiliano sembra pronto a dire addio all’Inghilterra. Allan saluterà la Premier League, dopo non aver ancora collezionato una singola presenza quest’anno.

Il calciatore brasiliano si trasferirà negli Emirati Arabi e giocherà con la maglia dell’Al-Wahda. È l’ennesimo caso di calciatore ex Serie A che si trasferisce in medio oriente, con già altri grandi campioni del passato che hanno scelto di optare per lo svernare dove ci sono più soldi.

Verso la UAE Pro League

Oltre ad Allan anche altri giocatori dei campionati europei hanno optato per trasferimenti in UAE Pro League. Tra gli ultimi anche Miralem Pjanic, che dal Barcellona si è trasferito allo Sharjah Fc dove gioca anche un altro ex blaugrana: Paco Alcacer. Loro compagno di squadra il neo arrivato Manolas, anche lui ex Serie A.

Negli Emirati Arabi gioca anche Cicaldau, ex giocatore del Galatasaray in prestito all’Al-Ittihad. Tozé, ex talento del Porto con cui sembrava promettere bene, gioca attualmente nell’Al-Nassr. Nella prossima squadra di Allan, invece, giocano Pizzi – ex calciatore prodigio del Benfica che purtroppo non è mai esploso – e Ruben Amaral. Il classe 2001 portoghese proviene dalle giovanili del Porto e la scelta di trasferirsi in questo campionato per lui è audace. Il Porto sembrava poter puntare su di lui, ma alla fine il terzino ha scelto i soldi piuttosto al provare a far carriera in Europa.