Allarme per Conte, dopo Rrahmani rischia di perdere un altro pezzo per il Manchester City

La difesa del Napoli, già falcidiata a lungo la scorsa stagione per l’infortunio di Buongiorno, in questo inizio di campionato sta riscontrando già più di qualche defezione data l’assenza di Rrahmani e quella probabile dell’ultim’ora per la partita contro il Manchester City di Sam Beukema.

Secondo quanto riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, il difensore ex Bologna è in forte dubbio per la trasferta all’Etihad per via di uno stato influenzale. Beukema si perderebbe dunque l’esordio in Champions League con la maglia del Napoli, nonostante fosse certo della sua titolarità per via del recupero di Rrahmani che non avverrà prima della gara con il Pisa di lunedì prossimo.

Anche senza Rrahmani il Napoli aveva espugnato il Franchi confermandosi a punteggio pieno al primo posto a pari punti con la Juventus. La difesa è stata ben tenuta da Buongiorno e da Beukema che è anche riuscito a trovare la sua prima rete in azzurro. Azzurro del Manchester City che, dunque, l’olandese probabilmente non riuscirà a vedere. La partita si giocherà giovedì sera visto che solamente in occasione della prima giornata, la UEFA ha spalmato le partite in tre giorni (martedì, mercoledì e giovedì) invece della classica due giorni tra martedì e mercoledì. Al Napoli è toccato esordire di giovedì sera e ciò potrebbe dare un minimo di speranza per il recupero di Beukema.

A quel punto, Antonio Conte dovrebbe schierare al fianco di Buongiorno il brasiliano Juan Jesus che già nella scorsa stagione era stato chiamato molte volte in causa per sostituire il lungodegente Buongiorno. Nonostante le preoccupazioni dei tifosi le sue prestazioni e quelle collettive della squadra non hanno impedito al Napoli di conquistare il quarto scudetto.

Contro la squadra di Pep Guardiola, in definitiva, l’assenza di Rrahmani è ormai certa (si spera di portarlo in panchina lunedì sera contro il Pisa al Maradona) e si valuteranno fino all’ultimo le condizioni osservando il termometro e augurandosi in un suo miglioramento generale che possa portarlo in campo a sentire in prima linea l’inno della Champions.