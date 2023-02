Allegri ad ADL: “Prendi Spalletti, è bravissimo”

Zazzaroni ha rivelato di recente un retroscena sull’arrivo di Spalletti al Napoli. L’attuale allenatore bianconero avrebbe consigliato il suo collega

Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, avrebbe consigliato a Aurelio De Laurentiis l’ingaggio di Luciano Spalletti. L’attuale tecnico partenopeo sarebbe stato infatti ingaggiato anche grazie al collega attualmente in bianconero, che avrebbe messo una buona parola con il patron azzurro.

“Prenda Luciano, è bravissimo”. Dopo aver rifiutato il contratto con il Napoli il tecnico livornese avrebbe detto così al Napoli, consigliandogli di prendere l’ex allenatore di Roma, Zenit e Inter.

Uno Spalletti innamorato

Intanto qualche giorno fa Spalletti si è sbilanciato sulla corsa scudetto: “Ci sono ancora così tante partite che non possiamo concederci distrazioni: ora sarà difficile restare leggeri e creativi. La pressione dobbiamo gestirla, ci vuole molta calma. Ancora c’è tanto lavoro da fare e ci sono un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni, ma fa piacere che la squadra sia così attenta e vogliosa di giocare”. A confermare questa “voglia” del Napoli c’è l’ultima prestazione, il 3-0 alla Cremonese, e quindi Luciano Spalletti può commentare così la corsa scudetto, diventata ormai una corsa contro se stessi. “Da qui in avanti, proprio perché aumenteranno situazioni che non ci faranno stare tranquilli, sarà difficile rimanere leggeri e creativi. Se questo Napoli è la squadra più forte che abbia allenato? Ho allenato grandi squadre e grandi calciatori. Non ho rimorsi, può succedere quello che gli pare io vivrò bene. Ho dedicato una vita a questo sport e continuerò a farlo. Quando si fa così diventa più facile accettare gli eventi futuri”.