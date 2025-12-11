Allegri dà il placet per Lucca al Milan: si attende il parere di Conte

A una settimana dalla sfida di Supercoppa tra Milan e Napoli, le due società starebbero pensando a uno scambio tra Lorenzo Lucca e Ruben Loftus-Cheek, secondo varie indiscrezioni degli ultimi giorni. L’operazione, che potrebbe andare in porto già a gennaio, è però condizionata da una serie di fattori, tra cui il placet di entrambi gli allenatori, ma soprattutto dalle situazioni dei loro compagni di reparto.

In un intervento sui canali social di Fabrizio Romano, il noto giornalista di calciomercato Matteo Moretto ha rivelato che Massimiliano Allegri avrebbe già dato l’ok all’acquisto di Lorenzo Lucca che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo del Milan attualmente in difficoltà realizzativa (salvato soprattutto da Pulisic), ma molto dipenderà soprattutto dalla situazione di Giménez, arrivato un anno fa dal Feyenoord, ma già ai margini del progetto tecnico rossonero.

Il Napoli, invece, ormai sta puntando in attacco su Rasmus Hojlund e attende con impazienza il recupero, ormai imminente, di Romelu Lukaku. Per cui, l’ex Udinese, arrivato in estate agli ordini di Antonio Conte, si ritrova attualmente ad essere la terza scelta in attacco. Allo stesso tempo, il reparto in cui gli azzurri hanno maggiormente bisogno di intervenire a gennaio è proprio quello del centrocampo, viste le assenze per infortunio di vari giocatori tra cui De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Gilmour. In quest’ottica, l’innesto di Loftus-Cheek garantirebbe a Conte di poter contare su un’altra pedina in mediana.

A prescindere dal possibile scambio, come riferisce lo stesso Moretto, Lucca al Milan potrebbe rappresentare un’opzione slegata dal centrocampista ex Chelsea, specialmente in caso di un possibile addio di Giménez già a gennaio. Se “El Bebote” dovesse lasciare Milanello nella prossima finestra invernale di calciomercato, il Milan avrebbe urgente bisogno di aggiungere un altro attaccante per aiutare Pulisic, Leão e Nkunku. A dover “convalidare” l’uscita dell’attaccante italiano sarà comunque Antonio Conte che dovrà prima avere piene garanzie sul recupero di Lukaku.

Come risaputo, l’operazione che porterebbe a una cessione di Lucca a gennaio (slegata da uno scambio prestiti) non è però semplice perché il Napoli dovrebbe prima esercitarne il diritto di riscatto dal club friuliano per poi girarlo a un altro club. Tra una settimana, per ora, Lorenzo Lucca viaggerà in Arabia Saudita con la tuta del Napoli e vedremo se troverà spazio, anche da subentrante, per aiutare i suoi compagni ad accedere alla Finale della Supercoppa in cui ci sarà da attendere la vincente tra Inter e Bologna.