Allegri: “Dopo Napoli avevano dato per finito Ancelotti, abbiamo visto tutti che non è così”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, e della sua carriera da vincente nel corso degli anni.

“Ancelotti dopo Napoli è stato dato per finito, abbiamo visto tutti che non è così. C’è gente più preparata degli stessi allenatori in Italia, c’è gente preparata in Serie D“.

“In Italia i coach sono tutti preparati, ma poi ci sono quelli che vincono. Come sempre, dico che ci sono categorie“.

Il mister bianconero ci ha tenuto a sottolineare l’esperienza poco felice di Carlo Ancelotti sulla panchina della SSC Napoli.

Max Allegri ha infine dichiarato: “L’allenatore più bravo italiano? Ancelotti, Capello, Lippi, Sacchi e Trapattoni hanno fatto la storia del calcio italiano”.