Allegri è pronto a rilanciare un azzurro: cambiano le gerarchie?

Massimiliano Allegri, in attesa di essere ufficializzato come nuovo allenatore, ha iniziato a tracciare le linee guida del nuovo Napoli e tra i temi più delicati c’è quello relativo al ruolo del portiere. Con l’arrivo del tecnico livornese, infatti, le gerarchie tra i pali potrebbero subire cambiamenti significativi rispetto alla scorsa stagione. Le prime indicazioni fornite all’area tecnica sembrano orientate verso una precisa scelta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alex Meret sarebbe tornato in cima alle preferenze dell’allenatore azzurro. Allegri nutre grande fiducia nelle qualità dell’estremo difensore friulano, considerato affidabile, esperto e perfettamente adatto alle esigenze tattiche della squadra. Una valutazione che potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione dell’ex Udinese all’interno del progetto tecnico.

Diversa, invece, la situazione di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, protagonista di una stagione positiva, non avrebbe più la certezza di restare in azzurro. Dopo aver trovato continuità nell’ultimo campionato, il suo futuro appare oggi meno definito. In caso di offerte ritenute soddisfacenti dalla società, il Napoli potrebbe prendere in considerazione una sua cessione durante questa sessione di mercato.

Nella passata stagione il dibattito sul titolare era stato alimentato anche dall’infortunio di Meret, fermato per diverso tempo dalla frattura del secondo metatarso del piede destro. L’assenza del numero uno azzurro aveva spalancato le porte a Milinkovic-Savic, che aveva collezionato 38 presenze complessive contro le sole 12 dell’attuale compagno di reparto.

Nel frattempo il direttore sportivo Giovanni Manna continua a monitorare il mercato. Qualora Milinkovic-Savic dovesse lasciare Napoli, il club sarebbe pronto a valutare nuovi profili per completare il reparto. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la composizione definitiva della rosa e chi difenderà la porta azzurra nella stagione 2026-2027.