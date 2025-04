Allegri è un’opzione per il Napoli se va via Conte

Massimiliano Allegri sembra sempre più propenso a lasciare ad accasarsi da qualche parte in estate ed è finito nel mirino del Napoli se dovesse salutare Antonio Conte

Il 57enne tecnico italiano ha lasciato da poco meno di un anno la sua avventura con i bianconeri, ma è ampiamente previsto che possa sedersi su una nuova panchina in estate, sedendosi proprio sulla panchina attualmente in mano ad Antonio Conte

Il Napoli non ha ancora scelto se ci sarà un nuovo allenatore a lungo termine nel caso in ci ci sia un’uscita di scena da parte di Antonio Conte in estate, ma è stato collegato a una manciata di opzioni per sostituirlo. Tra di queste ci sono Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e persino Gian Piero Gasperini, senza dimenticare proprio Massimiliano Allegri.

Allegri in azzurro?

Giovanni Manna è pronto ad iniziare il suo secondo mandato nella carica di direttore sportivo del Napoli e sta pensando all’idea di portare Allegri in Campania dopo il suo licenziamento dalla Juventus nell’estate scorsa.

La Vecchia Signora ha rescisso il contratto dell’allenatore con un anno di anticipo, pagando metà del suo stipendio e ora il tecnico potrebbe aspettare l’addio di Antonio Conte, permettendogli di legarsi ai Partenopei. Il rapporto tra Allegri e Aurelio De Laurentiis è forte, ma il presidente è un po’ preoccupato per le reazioni dei tifosi e della stampa. Massimiliano Allegri è una personalità non troppo accettata all’interno del calcio italiano, specialmente perché non offre il tipico calcio che piace al giorno d’oggi, ma uno abbastanza lento e statico.