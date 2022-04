Allegri ha chiesto Molina

Massimiliano Allegri sembrerebbe aver chiesto alla dirigenza Nahuel Molina per la fascia destra. L’Udinese chiede 30 milioni per farlo partire

È Nahuel Molina il prescelto della Juventus per il futuro della fascia destra. Alex Sandro lascerà Torino e i bianconeri vorrebbero il classe ’98 dell’Udinese.

I friulani per lasciar partire l’argentino chiedono almeno 30 milioni, cifra che però potrebbe essere abbassata. Ci sarebbero già contatti avviati tra le due dirigenze per il calciatore. Allegri però ha deciso, vuole lui.

Una fascia destra da rifondare

Alex Sandro è indubbiamente tra quelli che convincono meno nell’attuale rosa juventina. L’involuzione del calciatore brasiliano è sotto gli occhi di tutti, tanto che Allegri spesso gli preferisce Pellegrini.

Il solo Pellegrini non basterà nella prossima stagione – vista la probabile vendita del brasiliano – e servirà un acquisto. Oltre a Molina si monitorano anche Emerson Palmieri, Owen Wijndal e Renan Lodi. Quest’ultimo potrebbe arrivare se fallisse l’assalto al calciatore dell’Udinese, su cui c’è proprio la squadra che detiene il cartellino del brasiliano: l’Atletico Madrid.

I colchoneros sembrano star spingendo sull’acceleratore per rinforzarsi – specialmente dopo l’uscita amara di ieri in Champions League – e il Cholo Simeone vorrebbe l’argentino. Atletico che ha anche altri interessi in comune con la Juventus, con Alvaro Morata nel centro del ciclone. Lo spagnolo vorrebbe restare a Torino – con la Juventus che vorrebbe spendere al massimo 20-25 milioni per il riscatto – ma l’Arsenal è entrata di prepotenza nella corsa. A quanto pare, i gunners avrebbero offerto 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra che potrebbe buttare fuori dai giochi la Juventus.