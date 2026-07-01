Allegri ha fatto la prima richiesta sul mercato a De Laurentiis

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli, come ampiamente già riportato, potrebbe essere lontano da Napoli. Il portiere serbo, arrivato appena un anno fa su precisa indicazione di Antonio Conte, rischia infatti di non rientrare nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, che avrebbe idee differenti per il ruolo dell’estremo difensore. Lo scenario, riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe aprire a un nuovo cambio tra i pali.
Conte aveva individuato nell’ex Torino il profilo ideale per il suo sistema di gioco, puntando su un portiere capace di partecipare attivamente alla costruzione dell’azione. La sua abilità con i piedi e la capacità di fungere da “regista aggiunto” alle spalle della difesa rappresentavano qualità considerate fondamentali per lo sviluppo della manovra.
L’arrivo di Allegri, però, potrebbe modificare sensibilmente le priorità. Il tecnico livornese sembrerebbe orientato verso un portiere più classico, affidabile soprattutto negli interventi tra i pali e meno coinvolto nell’impostazione dal basso. Una filosofia differente che potrebbe spingere il club a rivedere le proprie scelte in vista della nuova stagione.
Tra i candidati più graditi per raccogliere l’eredità del serbo c’è Guglielmo Vicario. L’attuale portiere del Tottenham viene considerato un profilo maggiormente compatibile con le richieste dell’allenatore e continua a occupare una posizione di rilievo nella lista degli obiettivi del Napoli per la porta.
Parallelamente, su Milinkovic-Savic si registrano diversi interessamenti provenienti dall’Arabia Saudita, dove gioca già il fratello Sergej. Il Napoli non considera il portiere incedibile e sarebbe disposto a prendere in esame una proposta economicamente convincente, inserendo l’eventuale cessione nel più ampio processo di rinnovamento della rosa in vista del nuovo corso tecnico.