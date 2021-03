Allegri: “Napoli o Roma? Non so ancora niente, ma voglio ritornare ad allenare a giugno”

L’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY in cui ha parlato anche del suo futuro. Tra i temi toccati, anche la panchina del Napoli. Allegri è infatti stato accostato più volte agli azzurri.

“Sono due anni che non parlo, spero di non dire troppe cazzate. Napoli o Roma? Non so ancora niente, ma voglio rientrare a giugno“.

“La scelta è stata del presidente ovviamente, ma la chiusura è arrivata in modo naturale. Io sono in ottimi rapporti con Andrea, sono stati cinque anni meravigliosi, ci siamo divertiti e abbiamo ottenuto grandi risultati“.

Per il momento, quindi, Max Allegri non vuole sbilanciarsi. Il mister ha però intenzione di ritornare a giugno, ovvero proprio quando Rino Gattuso dovrebbe lasciare la panchina partenopea.

Allegri ha infine parlato della sua ex squadra in Champions: “La Juventus è stata sfortunata, forse avrebbe anche meritato di passare. Sono stato cinque anni lì, è stato naturale dividersi così“.