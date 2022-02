Allegri non convinto del tridente, ecco come cambia la Juventus

Allegri non sarebbe pienamente soddisfatto della prestazione del tridente, con Paulo Dybala stanchissimo contro il Verona

È una Juventus differente quella che sta costruendo Massimiliano Allegri dopo il mercato di Gennaio. La partita contro il Verona ha mostrato più concretezza sotto porta, ma comunque un bisogno di trovare una quadratura nel modulo di gioco.

Il nuovo 4-3-3 sembra aver offerto una buona prestazione offensiva, al costo però di sacrifici più grandi lì davanti. Un chiaro esempio le prestazioni di Vlahovic, Morata e Dybala. Il serbo ha segnato e convinto – seppur debba entrare ancora a dovere negli schemi Allegriani – mentre Morata e Dybala hanno offerto una grossa partita di sacrificio offensivo, con l’argentino uscito abbastanza stanco dal campo.

I dubbi del tecnico livornese e il cambio di modulo

Un cambio di modulo potrebbe essere probabile, visto che Paulo Dybala si è ritrovato fin troppo provato a giocare in quel ruolo. Allegri è probabile che nelle prossime partite provi ad inserire McKennie o Cuadrado per completare l’attacco, ma a questo punto Dybala cosa farà? Difficile capire, ma non impossibile.

Il tridente offensivo ha garantito una maggiore incidenza dai centrocampisti, con finalmente più inserimenti da parte loro e più tiri da fuori. Maggiori occasioni, grazie anche al lavoro di Alvaro Morata nel sacrificarsi per andare a riprendere il pallone e quello di Vlahovic nell’aprire le maglie della difesa.

La soluzione però potrebbe essere nel mezzo, con un mantenimento di una soluzione ben più equilibrata in fase di costruzione. Max Allegri potrebbe sfruttare un 4-2-3-1, formazione che abbiamo già potuto intravedere in questa stagione. La difesa rimarrebbe pressoché uguale e vi sarebbe modo di valorizzare al meglio il lavoro di Denis Zakaria, che in carriera ha dimostrato di render meglio con un centrocampo a due.

In avanti si potrebbe optare per un inedito terzetto composto da Cuadrado/McKennie con Dybala trequartista e Morata o Kean a completare il tutto, con quest’ultimo che potrebbe essere impiegato finalmente in un ruolo più adatto alle sue corde. In maniera più ravvicinata al centrocampo, così da ovviare al suo dover migliorare negli stop. Ovviamente, Alvaro Morata potrebbe a questo punto esser impiegato come riserva del titolarissimo in avanti, quel Dusan Vlahovic che sembra voler spaccare il mondo. La palla però resta a Max Allegri, che da tecnico della Juventus avrà il compito di plasmare la squadra al meglio che gli è possibile.