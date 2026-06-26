Allegri non è sicuro di avere a disposizione un titolarissimo delle ultime stagioni

Il futuro di Frank Anguissa al Napoli resta ancora avvolto dall’incertezza. Il centrocampista camerunese, protagonista delle ultime stagioni azzurre e pilastro della squadra nei due scudetti, non ha ancora definito il proprio destino. Nonostante un contratto valido fino al 2027, la questione del rinnovo è entrata in una fase di stallo che potrebbe aprire scenari inattesi sul mercato.

La dirigenza partenopea aveva avviato da tempo i contatti con l’entourage del giocatore per discutere un possibile prolungamento dell’accordo. Tuttavia, i colloqui si sono progressivamente raffreddati e, nelle ultime settimane, non sono stati registrati passi avanti significativi. Una situazione che alimenta i dubbi sulla permanenza del centrocampista in maglia azzurra.

L’infortunio che ha colpito Anguissa e che gli ha poi impedito anche di partecipare alla Coppa d’Africa oltre a saltare diversi mesi di campionato ha contribuito a rallentare ulteriormente il dialogo tra le parti. Prima dello stop fisico sembravano esserci margini per arrivare a un’intesa, ma il percorso si è improvvisamente interrotto, lasciando aperta ogni possibilità. Il Napoli dovrà quindi confrontarsi presto con il calciatore per comprendere quali siano le sue reali intenzioni.

Nel frattempo il direttore sportivo Giovanni Manna si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato. In caso di cessione del camerunese, secondo quanto riportato da TuttoNapoli, il club avrebbe individuato in Richard Rios uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo. Il colombiano viene considerato un profilo ideale per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita.

La società azzurra si prepara dunque a settimane decisive. Anguissa ha rappresentato una figura fondamentale sia sotto la guida di Luciano Spalletti sia con Antonio Conte, contribuendo alla conquista di due scudetti. Proprio per questo motivo ogni decisione sul suo futuro avrà un peso importante nella programmazione del Napoli per le prossime stagioni.