venerdì, Maggio 29, 2026
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Allegri nuovo allenatore del Napoli, la reazione dello spogliatoio partenopeo

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258
Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli sembra aver trovato un’accoglienza positiva anche all’interno dello spogliatoio azzurro. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, diversi calciatori vedrebbero di buon occhio l’approdo dell’ex tecnico del Milan. La sua esperienza e la capacità di gestire gruppi vincenti rappresentano aspetti particolarmente apprezzati.

Tra i giocatori che conoscono meglio Allegri c’è sicuramente Leonardo Spinazzola, reduce dal recente rinnovo di contratto con il club partenopeo. L’esterno azzurro ha infatti lavorato con il tecnico toscano in passato e ne conosce metodi di allenamento e gestione. Un elemento che potrebbe favorire l’inserimento del nuovo allenatore nello spogliatoio.

Nelle scorse settimane, però, il gruppo aveva manifestato apprezzamento anche per un’altra soluzione. Come rivelato dal giornalista Ciro Venerato, all’interno dello spogliatoio non mancavano estimatori di Maurizio Sarri, nome che aveva acceso la fantasia di una parte della tifoseria. L’ipotesi di un ritorno del tecnico toscano, tuttavia, non si è mai concretizzata. Questo fa capire come i calciatori siano sempre dalla parte delle scelte della società.

Con il mancato accordo per Sarri, il club ha quindi virato con decisione su Allegri, considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte. Adesso l’attenzione si sposta sul campo e sulle scelte tecniche del nuovo allenatore.

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