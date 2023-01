Allegri: “Per Pogba ci vorrà ancora”

Massimiliano Allegri ha di recente parlato della situazione di Paul Pogba. Il centrocampista potrebbe rientrare più tardi del previsto

Continua il periodo negativo per Paul Pogba. Il calciatore francese ha saltato gran parte della stagione e potrebbe saltare ancora tante partite. Il giocatore è vittima di un infortunio abbastanza grave e per questo ha saltato anche il mondiale in Qatar.

La Juventus non sembra contenta del contributo alla squadra del centrocampista francese, che è pagato tanto ma non ha ancora giocato così tante partite. Il numero sulle sue spalle pesa un macigno per i tifosi, che non sono affatto contenti delle prestazioni e dell’ingaggio dell’ex Manchester United.

Allegri su Pogba

L’allenatore della Juventus ha detto: “Quando tornerà? Sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio. Non è gonfiato. Nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, dipende dalle evoluzioni, quando si alzano i ritmi vedremo quanto e come potrà allenarsi con la squadra. Vedremo step by step”.

Intanto c’è chi critica aspramente il giocatore. Evelina Christillin ha detto: “Sinceramente non mi ha dato fastidio, sono esseri umani e se nei giorni di Natale stanno sulla neve in vacanza con la famiglia non è una tragedia. Ho incontrato Pogba proprio nel giorno della finale mondiale a Doha, era in tribuna, ho visto che si è salutato molto affettuosamente con Macron. Poi non mi sono trattenuta dal chiedergli come stesse e quando pensava di tornare. Lui mi ha detto che era praticamente a posto e pronto a tornare a gennaio. Lo aspettiamo, ma non mi scandalizzo troppo per le foto sulla neve, mi sembra peggio che la Juve l’abbia comprato a luglio e da lì non l’abbiamo ancora mai visto”.