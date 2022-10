Allegri potrebbe chiedere il rinnovo per Rabiot

Massimiliano Allegri potrebbe chiedere, stando alle recenti voci, richiedere il rinnovo di contratto per Adrien Rabiot

Adrien Rabiot sembra destinato a lasciare a fine stagione a causa della scadenza del proprio contratto. Il calciatore ha infatti un accordo con i bianconeri fino a fine giugno 2023, con la scadenza che sembra essere ormai certa.

Almeno, se non ci si mette di mezzo Allegri. Il tecnico livornese sarebbe intenzionato, infatti, a chiedere alla società bianconera il rinnovo di contratto del francese che potrebbe rimanere. L’allenatore della Juventus è un grande estimatore dell’ex Paris Saint Germain, che vorrebbe trattenere.

Trattativa complicata

Le prestazioni del francese, da un anno a questa parte, sono in crescendo. Il giocatore della nazionale transalpina sembra potersi dunque confermare in pianta stabile alla Juventus, con Massimiliano Allegri regista della trattativa.

Trattativa però molto complicata, specialmente perché il calciatore è seguito dalla madre agente. Attualmente percepisce circa 7 milioni di euro in bianconero, con la madre che starebbe cercando di ottenere almeno 10 annuali. Cifra che ha bloccato anche ogni trattativa con il Manchester United, specialmente perché sono cifre troppo elevate per chiunque in questo periodo.

La Juventus non sembrerebbe propensa a cedere alle pretese della madre di Rabiot, anche se si potrebbe trattare. La probabilità che si vada ad un muro contro muro è elevata, specialmente visti i precedenti. Il calciatore lasciò in una situazione analoga il Paris Saint Germain, trasferendosi poi a Torino a zero. La possibilità che accada nuovamente c’è, con il Manchester United che tornerebbe su di lui.