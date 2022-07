Allegri rivuole Morata, ma la trattativa è complicatissima

Massimiliano Allegri starebbe spingendo con la Juventus per provare a riavere Alvaro Morata in organico. Trattativa difficilissima e complicata

La caccia al vice di Dusan Vlahovic non si ferma, con la Juventus che continua ad esplorare il mercato. Saltato Gabriel Jesus – andato all’Arsenal – e con Giovanni Simeone vicinissimo al Napoli la Juventus sembra intenzionata a virare su altri profili.

Alvaro Morata resta il preferito di Massimiliano Allegri e con l’Atletico Madrid le trattative sembrano non essersi mai fermate, anche se in questo periodo sembra esserci un rallentamento. I bianconeri stanno sondando la possibilità di riavere lo spagnolo, forti anche del contratto in scadenza nel 2023. I colchoneros non sembrano aprire per una riduzione di prezzo, ma la Juventus ci spera.

Le alternative

Nonostante tutto la Juventus potrebbe provarci, ma nel caso ci sarebbe già pronto Marko Arnautovic. L’austriaco è considerato incedibile dal Bologna, ma il giocatore avrebbe chiesto la cessione. Fino ad una smentita, dunque, la trattativa con la Juventus potrebbe essere concreta.

I bianconeri vogliono assolutamente un attaccante e dalla Spagna sembra rinnovarsi la voce per Raul De Tomas dell’Espanyol. Il calciatore spagnolo, però, non sembra essere un profilo che infiamma particolarmente la dirigenza tanto che vorrebbero riprovarci per Morata. La trattativa sarà lunga ed estenuante, ma la Juventus sembra pronta a provarci in ogni caso. Se vi fosse una fumata nera, i bianconeri potrebbero virare su altri profili provando anche a valorizzare qualche talento dell’under 23.

Brunori sembra sia in procinto di tornare in Serie B, Cagliari o Palermo per lui, mentre Da Graca verrà valutato attentamente. Anche se è auspicabile un prestito o un altro anno nella seconda squadra. Kaio Jorge rientrerà dall’infortunio a stagione in corso e si ipotizza maggiormente un prestito per lui.