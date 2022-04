Allegri sogna Skriniar per la Juventus

L’attuale tecnico bianconero vorrebbe Milan Skriniar per la difesa. L’addio di Chiellini sembra confermato e servirà un difensore

Giorgio Chiellini è ormai sicuro della propria partenza. Ritiro o MLS che sia, il capitano bianconero non sembra dover rinnovare con la Juventus. In tal senso servirà dunque un ricambio, con Massimiliano Allegri che avrebbe già puntato un giocatore.

Milan Skriniar sarebbe il preferito per la difesa, ma anche il più difficile a cui arrivare. Il giocatore dell’Inter è contento di stare a Milano e sarà difficoltoso muoverlo. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023 la sua permanenza in nerazzurro sembra scontata, anche se la trattativa non è impossibile.

La Juventus ci prova

Tarda il rinnovo con i meneghini, dunque da Torino proveranno ad inserirsi. Appare una trattativa difficilissima, ma lo slovacco potrebbe comunque arrivare. In estate la Juventus e Cherubini dovranno scegliere dove potenzialmente fare il grande colpo. Il centrocampo ha bisogno, ma anche la difesa. L’esborso di 70 milioni per Vlahovic a Gennaio limita il margine di manovra, con il colpo più grosso che dovrà per forza essere deciso tra i due reparti rimanenti.

Appare probabile che però la Juventus alla fine scelga di valorizzare anche i propri giovani, con Gatti e Rovella che saranno valutati nel corso della preparazione. Il primo resterà al 90 %, mentre il secondo sembra poter essere nel mirino di altre squadre. I bianconeri hanno ancora mesi e mesi davanti per programmare, ma agire d’anticipo per la prossima stagione potrebbe essere la mossa migliore per partire avvantaggiati in campionato.