Allegri verso l’addio: ecco il sostituto che vuole Giuntoli

Massimiliano Allegri potrebbe lasciare Torino a fine stagione con Giuntoli che avrebbe già individuato il suo sostituto

Le strade di Napoli e Juventus potrebbero incontrarsi nuovamente sul mercato. Cristiano Giuntoli, ex dirigente proprio dei partenopei e attuale direttore sportivo della Juventus, sembra intenzionato a dare del filo da torcere agli azzurri. Infatti, nel caso in cui dovesse salutare Massimiliano Allegri i bianconeri si butterebbero per la panchina su un obiettivo comune con i campani.

L’allenatore in questione sarebbe Thiago Motta, finito in pole per il post Walter Mazzarri e, attualmente, anche per il possibile post Allegri. Anche se, per ora, Massimiliano Allegri sembra ben saldo.

Contratto fino al 2025

Complice anche un contratto ancora ben lontano dalla scadenza, si viaggia verso l’ultimo anno, i bianconeri stanno sondando il terreno per altri tecnici. Attualmente una risoluzione consensuale parrebbe la cosa più probabile, visto anche che Allegri difficilmente verrà esonerato, con i bianconeri pronti a virare su Thiago Motta.

Il contratto dell’attuale allenatore bianconero scadrà nel 2025, con un Thiago Motta già sondato anche da altre squadre estere. In pole ci sono Paris Saint Germain e Barcellona, entrambe ex squadre dell’ex centrocampista e che lo vorrebbero per sostituire rispettivamente Luis Enrique e Xavi. Il Napoli, invece, attualmente è la squadra più lontana: l’italo-brasiliano ha già rifiutato la scorsa estate e non sembra – per ora – voglioso di sposare il progetto azzurro. Antonio Conte resta una pista papabile per il Napoli, anche se di recente ha dichiarato di volersi giocare la Champions League. Un suo approdo in bianconero è fantamercato, per ora, ma non impossibile.