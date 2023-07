Allegri vuole Kessiè e Lukaku

La telenovela dedicata a Lukaku non è ancora finita. L’attaccante del Chelsea è in uscita dal club inglese ma la sua destinazione è ancora un mistero. L’Inter in un primo momento aveva pensato ad acquistarlo ma riteneva il prezzo di vendita un po’ elevato. In un secondo momento si è inserita la Juve che ha stuzzicato il belga.

Secondo quanto ha scritto La Repubblica, Max Allegri avrebbe richiesto a Cristiano Giuntoli due calciatori per puntare allo scudetto. I giocatori in questione sono Romelu Lukaku e Franck Kessiè. Il tecnico bianconero è sicuro che l’attaccante belga possa fare la differenza nella Juve. L’ex Inter dovrebbe arrivare indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic. Per ora l’attaccante serbo dovrebbe restare a Torino ma nulla deve essere dato per scontato.

Per Lukaku la Juventus ha già trovato un’intesa con il Chelsea. Si parla di una cifra vicina ai quaranta milioni di euro per il cartellino del belga e per lui un accordo da dodici milioni lordi l’anno. I londinesi sono pronti ad accettare l’offerta ed aspettano fino alla prima settimana d’Agosto per chiudere la trattativa.

Il ds Giuntoli invece sembra essere molto interessato a chiudere il prima possibile la trattativa per Kessiè. La società bianconera ha un accordo di massima con il Barcellona ma c’è ancora da convincere il centrocampista ex Milan. L’operazione di mercato non è affatto semplice ma Giuntoli farà di tutto per far arrivare a Torino il calciatore ivoriano.

Lukaku e Kessiè conoscono molto bene il calcio italiano. L’attaccante belga ha giocato diverse stagioni con la maglia dell’Inter ed ha dimostrato che con le sue qualità tecniche e fisiche può fare molto bene. Per quanto riguarda Kessiè, è stato un addio doloroso per il Milan. Prima con l’Atalanta e poi con i rossoneri ha mostrato di poter essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione.