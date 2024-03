Allenatore Barcellona, Guardiola consiglia un ex calciatore del Napoli

Roberto De Zerbi potrebbe presto lasciare la panchina del Brighton. Secondo quanto appreso dal quotidiano Sport, infatti, l’ex calciatore della SSC Napoli sarebbe finito nel mirino del club spagnolo come successore di Xavi al termine della stagione.

Le sue prestazioni in Inghilterra hanno infatti attratto i migliori club d’Europa, tra cui il Barcellona. Proprio De Zerbi, nelle scorse settimane, era finito anche nel mirino di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, l’accostamento di De Zerbi si sarebbe affievolito, con il presidente De Laurentiis che sembra essere consapevole delle difficoltà di prendere un allenatore del suo calibro.

Secondo quanto rivelato da Catalunya Radio Tutto Costa show, il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, avrebbe chiesto proprio a Guardiola un nome per sostituire Xavi. La risposta è stata Roberto De Zerbi.

LE PAROLE DI ROBERTO DE ZERBI SUL SUO FUTURO, LE DICHIARAZIONI DELL’ALLENATORE EX NAPOLI

Queste le parole sul suo futuro: “Amo l’Italia e il calcio italiano. Uno degli obiettivi che ho è quello di tornare ad allenare in Italia, non so quando accadrà. So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso. Però ora sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club”.

“Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un’altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga. Ma non c’è un tempo specifico per andare via”, ha concluso l’allenatore