Allenatore Napoli 2024/25, l’agente Palermo: “Vi dico il nome del mister della prossima stagione”

Ai microfoni di Tele A, l’agente di mercato Paolo Palermo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e del futuro allenatore della squadra azzurra.

Secondo quanto dichiarato, il prossimo anno il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a stupire tutti ed annunciare la permanenza in azzurro di Walter Mazzarri come allenatore della SSC Napoli: “Vi dico che Walter Mazzarri sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione”.

NUOVO MODULO E NUOVO ATTACCANTE CENTRALE CHE PRENDERA’ IL POSTO DI VICTOR OSIMHEN

“Giocherà con il 3-5-2 con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. in attacco Inoltre Victor Osimhen andrà via, stesso discorso per Kvaratskhelia. In predicato di partire in estate c’è anche Piotr Zielinski. Siamo su questa strada qui, vedremo se sarò smentito dai fatti oppure no”.

Bisognerà ora attendere il termine della stagione per capire se l’agente Palermo ha ragione o meno. Le sue parole sono però piene di convinzione e probabilmente De Laurentiis potrebbe optare per la conferma di Mazzarri.