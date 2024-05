Allenatore Napoli, lista ADL di soli italiani: e se la sorpresa fosse un mister straniero?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Francesco Calzona dirà addio e continuerò la sua carriera da mister della Slovaccia. Sarà quindi necessario trovare una nuova figura a cui affidare la squadra per riportare gli azzurri nei primi posti in classifica.

Fino a questo momento si è parlato di soli italiani per la panchina partenopea: Italiano, Conte, Pioli e Gasperini. La dirigenza azzurra, però, ha sempre stupito tutti con le sue scelte e lo scorso anno annunciò Rudi Garcia.

De Laurentiis ha infatti sempre avuto un debole per gli allenatori stranieri e chissà se anche quest’anno arriverà una sorpresa. Molti sono gli allenatori sondati dal presidente nei scorsi mesi e tra questi vi sarebbero anche un ex Real Madrid, Julen Lopetegui, e un ex Barcellona, Enrique Quique Setien.

Il primo è attualmente accostato al Milan ma l’affare potrebbe sfumare per le titubanze della piazza rossonera. Julen Lopetegui è stato già accostato al Napoli ai tempi di Rudi Garcia. Il quotidiano Relevo, infatti, rivelò che il tecnico spagnolo potrebbe valutare l’opzione di trasferimento in Italia ma è alla ricerca del progetto giusto da cui ripartire e in cima alle preferenze si piazza la Premier League.

A parlare di Enrique Quique Setien al Napoli, invece, fu Paolo Esposito, il quale lo accostò agli azzurri sempre per un’eventuale sostituzione di Rudi Garcia.