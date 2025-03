Come alleviare i dolori facciali? Ecco, pochi semplici passaggi

Sin da sempre, l’uomo ha cercato di alleviare il dolore provato. In un mondo in cui scoperte della scienza e della chimica dovevano ancora fare il loro ingresso, il metodo per cercare di attenuare i fastidi corporei si basava sull’uso di erbe e sulla pratica di massaggi specifici e localizzati. Alcune di queste vecchie usanze non sono state cancellate dal tempo.

Tra queste, c’è la riflessologia facciale. Si tratta di una tecnica che migliora tutti i punti del nostro volto. Si basa su una pressione che viene esercitata su determinate sedi corporee. Le connessioni nervose tra un punto ed un altro facilitano la fruizione del sangue.

Il giovamento che ne deriva è enorme. Questa pratica migliora non soltanto gli organi concretamente massaggiati, ma comporta dei benefici all’intero sistema immunitario. Il cambiamento investe anche l’umore del paziente, vista la scarica di stress che ne deriva.

Come farla? In realtà, i passaggi da effettuare sono semplici e veloci. È necessario massaggiare in modo circolare 10 punti, tra cui la fronte, il naso, la parte superiore alla bocca…

Questo metodo comporta la liberazione di un gran numero di neuro-trasmettitori prodotti dal sistema nervoso, detti endorfine. Il sollievo è tale da rilassare l’intero volto.