Alma Juventus Fano 1906, si dimette il presidente Russo a causa di insulti ricevuti

Sono state stagioni molto travagliate per l’Alba Fano: negli ultimi tre anni si è visto l’addio del presidente Gabellini dopo quasi 9 anni, la retrocessione dalla Serie C, il nuovo cambio di presidenza da Enrico Fattò Offidani a Mario Alessandro Russo. L’attuale stagione in Serie D non sta andando granchè, con soli 20 punti raccolti in 18 gare nel girone F: questo significa terz’ultimo posto (play-out), con la salvezza ancora non impossibile da raggiungere visto che è a soli tre lunghezze.

La situazione è molto tesa e pesante anche in società, visto i continui scontri tra l’attuale presidente Russo e i tifosi marchigiani. Lo scorso 7 febbraio si doveva giocare la sfida contro il Castelnuovo Vomano, rinviata per colpa del Covid-19, molti tifosi di casa si sono presentati lo stesso allo stadio Raffaele Mancini: questo per lasciare scritte offensive contro il presidente, con l’amministrazione comunale che si è messa all’opera per ripulire il tutto.

Le diciture sono state scritte da mani ignote sul cancellone d’ingresso agli spogliatoi e sui muri vicini, nonché sul tratto di strada prospiciente: queste invitano Russo a lasciare la squadra del Fano, condite da insulti a stampo razzista (“Terrone torna a casa”) e diverse volgarità. Espressioni molto oltraggiosi, da cui il primo cittadino di Fano Massimo Seri non appartiene alla città e di sicuro nella lunga storia di quest società.

Russo, imprenditore casertano, come già sopracitato, è alla presidenza di questa squadra da solo un anno, con centinaia di migliaia di euro investiti. La sua risposta è stata decisa ed immediata, tramite una conferenza stampa organizzata nella giornata successiva all’accaduto, ha deciso di mollare tutto; ma continuerà a lasciare le porte aperte a quanti vorranno aiutare l’Alma Juventus Fano, nonostante nei mesi del suo mandato, nessuno si sia fatto vivo.

Questo è il messaggio rilasciato da Russo sui social: “Spesso ho dovuto sentire allo stadio il coro che meritate di più! Credo sinceramente che avrei meritato anche io di più, sicuramente più rispetto personale e per i sacrifici economici e non solo che stavo investendo in questa avventura. Ho aspettato invano per tutto il girone di andata uno sponsor degno di questo nome, prima di decidermi a stampare sulle nuove maglie i loghi delle mie attività che fino ad ora sono le uniche mi hanno aiutato in questa iniziativa e sottolineo pur non avendo alcun interesse sul territorio. Abbiamo fatto fronte ad un mare di problemi in solitudine e col vento della città in faccia. Ora basta mi arrendo, vi consegno la squadra fatevi avanti e da domani iniziate a onorare le scadenze di questa stagione e delle scorse perché io non lo farò più. Da domani rimarrà solo chi vorrà disinteressatamente contribuire a finire la stagione. E vi ringrazio per avermi fatto definitivamente capire che Fano non è il mio posto. L’ex presidente”.