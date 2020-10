Altarboy: “Vertigine” il loro nuovo singolo per Baby 3 – intervista

Si chiamano Altarboy al singolare ma sono un duo di DJ produttori e compositori. Sicuramente avrete visto la nuova stagione di Baby 3 e si, “Vertigine” è stata prodotta da loro e cantata da Levante. Oggi abbiamo scambiato qualche parola con Attilio Tucci e Sergio Picciaredda, buona lettura!

1) Ciao Altarboy, innanzitutto per chi ancora non vi conosce, presentatevi e

raccontateci come nasce la vostra unione musicale. Sappiamo che la vostra

storia parte addirittura dalle scuole elementari…

Ciao a tutti, Altarboy è un duo di Dj produttori e compositori formato da

Attilio Tucci e Sergio Picciaredda. La nostra amicizia e unione artistica viene

da lontano fin dai tempi del liceo dove ci chiudevamo spesso in cantina a fare

dei mix tape per fare i fichi con le ragazze. Avevamo due techincs 1200 un

mixer assurdo e un multitraccia. Già avevamo capito che il DJ sarebbe

diventato la rockstar del 2000 poiché aveva il potere di “giocare” con i brani di

altri e farli diventare una cosa a sé…. volevamo sapere come quella musica

assurda e futuristica, che mettevamo, veniva fatta. Allora comprammo, in lire, i

primi synth e le prime drum machine e campionatori.. Forse Altarboy ce lo

portiamo da lì da un periodo ultra felice e spensierato! Come progetto

discografico e live poi gli abbiamo dato un vestito diciamo serio molto più

avanti…

2) Anche se ormai la classificazione di genere è superata, da quale genere

musicale vi sentite più rappresentati?

Abbiamo sempre fatto tanta ricerca sia da produttori che da amanti della

musica in generale. Quando approcciamo ai nostri brani ci piace contaminarci.

Forse sentiamo molto vicini come genere il Synth Pop nella sua versione più

dream, la new wave e l’elettronica perché hanno rappresentato anche un po’ la

colonna sonora della nostra vita.

3) Tutti i singoli disponibili su Spotify ad esclusione dell’ultimo

“Vertigine”, sono in lingua inglese. Cosa vi ha convinti a decidere per

questo cambiamento?

Per diversi anni abbiamo proposto un prodotto che discograficamente poteva

collocarsi meglio all’estero poiché venendo dall’elettronica e avendo già un

nome consolidato in quel genere ci è venuto più naturale. Dopo il nostro primo

album “Way Beyond”, pensavamo che il suono che avevamo usato in singoli

come “Blow” e “You on Me” potesse essere un’ottima chiave di ingresso nel

mercato Italiano dalla porta principale. Abbiamo così realizzato una specie di

sogno senza snaturare il nostro marchio di fabbrica.

4) Com’è nata la collaborazione, e quindi il brano, con Levante che vi ha

portato a “Vertigine” (singolo che fa parte della colonna sonora della

terza stagione di Baby)?

E’ nata insieme ai produttori della serie Di Netflix “Baby” Marco e Nicola De

Angelis. Noi eravamo già parte con quattro brani della colonna sonora delle

prime due stagioni e per la terza Marco, innamoratosi del nostro suono tanto da

diventare il nostro batterista, pensava che avrebbe potuto funzionare unire un

duo indie dal suono internazionale come noi con una artista italiana già molto

affermata come Levante. Come dargli torto! La colonna sonora di “Baby” resta una delle più riuscite in assoluto. Ci sono artisti Italiani e internazionali del calibro di Vasco Rossi, Negramaro, Billie Eilish, London Grammar,

Chromatics, Vitalic e tantissimi altri…

5) Quali sono le vostre influenze musicali?

Siamo cresciuti a pane e vinile. Per non andare troppo nel sofisticato, attingendo

nel passato amiamo molto le band come noi che hanno saputo abilmente miscelare

l’elettronica al suonato e al cantato. Siamo molto affezionati a gruppi come i

Depeche Mode, i Krafteweark, Human league, Blondie, Frankie goes to

Holliwood, Tears for Fears, Stevie Wonder, Phill Collins, Everything by the Girl,

Massive Attack, ma anche a tutto quel mondo di compositori come Ennio

Morricone, Jhon Carpenter, Giorgio Moroder che nella loro genialità sono riusciti

ad avvicinarsi molto al pop. Non dimentichiamo anche il nostro forte passato di

elettronica quindi possiamo aggiungere dai Tangerine Dream a Aphex Twin ai

Chemical Brothers, Moby…Vi prego fermateci!! La musica ci piace veramente

quasi tutta e anche quella che non ci piace non tendiamo a giudicarla

negativamente poiché pensiamo che se c’è forse ha un senso per chi la sente.

6) Mi dite i due dischi che hanno segnato la vostra vita fino ad ora?

Attilio: Pink floyd – The Wall

Sergio: Radiohead – Kid A

7) Infine siamo curiosi di avere qualche spoiler, se possibile, sui vostri

progetti futuri o comunque, cosa vi piacerebbe ancora realizzare a livello

musicale?

Stiamo lavorando a un secondo album e a nuove collaborazioni sia in Italiano

che in Inglese. Ci piacerebbe molto continuare a collaborare nel mondo del

cinema e realizzare una colonna sonora originale. Guardiamo con molta

ammirazione a registi come Sorrentino non solo per la bellezza dei film ma dal

nostro punto di vista, per come scelgono e usano la musica.