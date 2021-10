Alternanza Ospina – Meret, Spalletti: “Sono entrambi fortissimi”

Tra qualche ora il Napoli è chiamato ad affrontare la difficile trasferta di Firenze contro la Fiorentina. In questo poco tempo Luciano Spalletti dovrà risolvere gli ultimi dubbi di formazione che lo attanagliano.

I ballottaggi in mezzo al campo sono parecchi. A centrocampo Diego Demme reclama spazio dopo il suo rientro dall’infortunio. Sulla trequarti vivissima la competizione tra Lozano e Politano. Zielinski infine non sembra ancora al meglio della condizione, con Elmas che scalpita per una maglia da titolare.

A tutto ciò è da aggiungere anche il dubbio portieri. Con la gestione tecnica di Gennaro Gattuso aveva fatto tanto scalpore l’alternanza dei due estremi difensori azzurri. Con l’avvento di Luciano Spalletti sulla panchina, Alex Meret sembrava doversi impadronirsi del ruolo di primo portiere, ma così non è stato.

Interrogato sul ballottaggio Ospina – Meret, Spalletti ha provato così a far chiarezza nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Sono due portieri forti. Quando ci sono due calciatori forti, a uno gli si fa posto nella postazione vicina. In questo caso non si può fare perché due portieri non si possono far giocare. Si rischia di andare a penalizzare quello che non viene scelto”.

“Ci saranno dei momenti in cui la condizione può salire o calare e prendo in considerazione l’eventuale novità. Sennò è sempre il campo, quello che loro fanno a darmi le indicazioni, mettendoci anche qualche punto di vista. Sono due portieri fortissimi“.