Altobelli: “L’Inter a livello del Napoli e unica squadra a batterli, troppi punti persi contro le provinciali”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex calciatore dell’Inter, Alessandro Altobelli. Tra i vari temi toccati, si è parlato della grande stagione del Napoli e di quella non eccezionale da parte dell’Inter: “Troppi alti e bassi, troppi punti persi contro le cosiddette provinciali. Non è semplice capire i motivi, ma è chiaro che mentalmente non riesce a tenere il motore acceso a lungo. Nella sfida secca, l’Inter si è dimostrata a livello del Napoli e non a caso è stata l’unica a batterlo“.

A detta dell’ex calciatore, quindi, la differenza tra Napoli e Inter è la costanza degli azzurri, i quali sono riusciti a vincere anche gli scontri contro le cosiddette provinciali. Nello scontro diretto, invece, l’Inter è riuscita a battere gli azzurri e, secondo Altobelli, il livello della squadra di Inzaghi è paragonabile a quella di Luciano Spalletti.

Altobelli ha infine aggiunto: “Però poi ha fatto appena due punti tra Monza, Samp, Empoli e Bologna: impossibile pensare di poter vincere lo scudetto così. Coppa Italia e Champions? Chissà che non possa arrivare in fondo. Nelle notti importanti difficilmente ha fallito, questo deve essere un punto di partenza“.