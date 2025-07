Napoli, e se ADL decidesse di mollare Ndoye e puntare tutto su Ademola Lookman?

Il Napoli è pronto a sparigliare le carte sul mercato. Di fronte alle difficoltà crescenti nel chiudere l’affare Ndoye, la dirigenza azzurra sta valutando un piano alternativo e ambizioso: tentare l’assalto ad Ademola Lookman, talento offensivo dell’Atalanta, con un’offerta che potrebbe sfiorare i 50 milioni di euro.

Il profilo del classe ‘97 è particolarmente apprezzato dal tecnico Antonio Conte, che vede nell’attaccante nigeriano un giocatore già pronto per incidere sin da subito, sia per esperienza internazionale sia per capacità di svariare su tutto il fronte offensivo. Lookman, reduce da una stagione scintillante con la maglia nerazzurra, rappresenterebbe un colpo di primo piano per rilanciare il progetto partenopeo.

Tuttavia, la strada non è priva di ostacoli. Il calciatore ha già dato la propria preferenza all’Inter, che lo ritiene il rinforzo ideale per completare l’attacco di Chivu. Ma i nerazzurri, al momento, non dispongono della liquidità necessaria per chiudere l’operazione con l’Atalanta, che non intende fare sconti.

In questo scenario, il Napoli potrebbe inserirsi con decisione, approfittando della situazione di stallo. I contatti con l’entourage del giocatore sono già stati avviati e non è escluso che l’assalto decisivo possa arrivare a metà agosto, quando il mercato entrerà nella sua fase più calda e l’Inter potrebbe essere ancora alla finestra.

Ademola Lookman rappresenterebbe per il Napoli non solo una soluzione alle difficoltà legate alla pista Ndoye, ma anche una dichiarazione d’intenti sul nuovo ciclo azzurro targato Conte. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se De Laurentiis sarà pronto a mettere sul piatto l’offerta giusta per convincere l’Atalanta e, soprattutto, strappare il sì del giocatore.