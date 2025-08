Napoli, altro che Ndoye: ADL compra un grande attaccante della Premier League?

Dan Ndoye ha scelto il Nottingham Forest, lasciando di stucco il Napoli, che sembrava ancora in corsa per l’esterno svizzero. Dopo l’ultima offerta formalizzata, il club partenopeo ha deciso di non rilanciare, lasciando strada libera al club inglese. L’esterno del Bologna ha dunque preferito la Premier League, costringendo gli azzurri ad attivare immediatamente le alternative di mercato.

Serve un rinforzo di qualità per completare il reparto offensivo di Antonio Conte, chiamato a competere su tre fronti: Serie A, Champions League e Coppa Italia. I nomi sul tavolo sono molti, ma al momento nessuno sembra davvero in pole.

Dalla Premier League arrivano però i profili più caldi. Tra questi spicca quello di Federico Chiesa, per un suggestivo ritorno al Sud, ma anche quello di Jadon Sancho, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, club con cui ha recentemente conquistato il Mondiale per Club.

L’ex talento del Borussia Dortmund è ormai fuori dal progetto dei Red Devils. Come riportato dall’edizione del Corriere del Mezzogiorno, Sancho non è stato convocato da Amorim per la tournée estiva negli Stati Uniti. La Juventus è da tempo interessata al giocatore inglese, ma non può affondare il colpo fino a quando non riuscirà a piazzare le cessioni di Timothy Weah e Nico Gonzalez. Il Napoli, intanto, resta alla finestra, mantenendo vivi i contatti con il Manchester United e con l’entourage del calciatore.

Si profila così un possibile duello di mercato tra Napoli e Juventus, anche se Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, continua a monitorare anche altri profili di spessore come Jack Grealish e Raheem Sterling. Tuttavia, i pesanti ingaggi di questi calciatori rappresentano un ostacolo non da poco. Per sbloccare eventuali trattative, si valuta la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, con la speranza che i club di appartenenza contribuiscano al pagamento di parte degli stipendi.

Il Napoli accelera: dopo il mancato arrivo di Ndoye, l’obiettivo è chiudere il prima possibile per un nuovo esterno d’attacco all’altezza delle ambizioni del club. Il calciatore viene valutato circa 30 milioni di euro e pretende un ingaggio tra i 4-5 milioni di euro. Tra costo del cartellino ed ingaggio almeno quadriennale, il costo complessivo dell’operazione potrebbe anche raggiungere i 50 milioni di euro fino al 2029.