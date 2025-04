Altro che sostituto di Kvara: Okafor gioca poco e non incide

Noah Okafor è arrivato come il presunto sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma nell’effettivo il giocatore non ha mai fatto il suo debutto dal primo minuto. Solo pochi scampi di partita, per ora

Noah Okafor rischia di diventare un grosso, grossissimo rimpianto sia per Milan che per Napoli. Il calciatore svizzero in estate sembrava potesse vestire la maglia del Red Bull Lipsia, salvo poi saltare all’ultimo minuto per colpa delle visite mediche.

Ora il calciatore svizzero di proprietà del Milan, però, sta rischiando davvero di far rimpiangere il suo acquisto sia al Milan, sia – in piccola parte – al Napoli. Ai partenopei perché si poteva acquistare qualcuno di più incisivo, anche se a fine stagione potrà essere rispedito al mittente visto che è un prestito, mentre ai rossoneri per via del suo poter rischiare di diventare un peso per il portafogli.

Perché Okafor non gioca?

36 minuti totali distribuiti in 4 presenze, un bottino bassissimo per chi è arrivato a Napoli con le stigmate di chi doveva sostituire Khvicha Kvaratskhelia. A Napoli, e non solo, però questo appellativo non lo ha mai riconosciuto nessuno, anzi. Si sperava potesse far qualcosina in più, ma per ora il suo contributo in azzurro è pari a zero.

Il motivo di Conte? Il giocatore è da “mettere a posto. Deve sopportare determinati carichi, cosa che si sta facendo un po’ fatica a fare. Noi andiamo avanti per cercare di fare del nostro meglio con i giocatori che abbiamo a disposizione”. Poco da fare, dunque, per lo svizzero, al Napoli potrebbe essere solo una comparsa.