Napoli, Matteo Politano vive una seconda giovinezza: Rino Gattuso il primo a credere in lui

Il Napoli di quest’anno non può essere paragonato a quello di Luciano Spalletti per diversi motivi. Il nuovo allenatore, Antonio Conte, ha infatti una sua idea di gioco diversa da quella dell’ormai mister della Nazionale. L’ex Juve, però, ha poi deciso di puntare sulla difesa a quattro proprio come l’ex partenopeo ed è arrivato il quarto Scudetto.

Bisogna sottolineare, però, che il mister ha comunque avuto i meriti della crescita di alcuni calciatori, particolare Matteo Politano. L’attaccante azzurro, in particolare, sta vivendo una seconda giovinezza, con prestazioni da otto in pagella. È stato senza dubbio uno dei migliori calciatori della passata stagione, un giocatore che sta facendo la differenza.

MATTEO POLITANO E LA SECONDA GIOVINEZZA CON LA MAGLIA DELLA SSC NAPOLI. ANTONIO CONTE HA RITROVATO UN GRANDE CALCIATORE ED ORA NON PUO’ PIU’ FARNE A MENO NONOSTANTE LA PRESENZA DI DAVID NERES

Chi ha creduto sempre in lui è stato un ex allenatore del Napoli: Gennaro Gattuso. Politano è stato sicuramente un grande acquisto per la SSC Napoli. Quando Giuntoli lo propose a Rino Gattuso, infatti, già l’ex allenatore azzurro non aveva dubbi: “Questo ragazzo non sarà una riserva, è un grande calciatore“.

E allora il dirigente azzurro iniziò le trattative per portarlo in Campania. Ora, anche con la presenza di Neres, sta mostrando tutto il suo potenziale. Nella sciagurata stagione del decimo posto in classifica, Politano è stato comunque uno dei pochi a salvarsi realizzando anche diversi assist e gol.