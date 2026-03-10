Alvaro Morata, il messaggio di auguri inaspettato: la reazione di Alice

Il matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata è da qualche tempo giunto ad un binario morto. Per i fan della coppia si è trattato di un duro colpo. Molti, infatti, sperano in un loro ritorno. La recente mossa del calciatore ha riacceso le speranze.

Lo scorso 7 Marzo, la modella ha festeggiato il suo compleanno. Tra i vari messaggi di auguri, sorprendentemente ci stati anche quelli dell’attaccante del Como. Il trentatreenne ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ha rivolto un pensiero di congratulazioni per la madre dei suoi figli. Nonostante il gesto carino, completamente inaspettato, le parole utilizzate nella descrizione sono state prive di romanticismo o d’affetto. Molti, infatti, hanno notato un atteggiamento di gelido distacco.

Altri, invece, hanno interpretato il messaggio come in tentativo di riavvicinamento alla Campello. Alice, tuttavia, ha stroncato tutto sul nascere. La nel trentunenne non ha, infatti, ripubblicato la storia dell’ex marito. Volendo tirare le somme, l’influencer pubblicamente ha mostrato un atteggiamento di disinteresse nei confronti del padre dei suoi 4 figli. Non si sa se, invece, privatamente l’abbia ringraziato o meno.

La scelta della modella non è passata inosservata agli occhi dello stesso Alvaro. I fan non hanno perso tempo e subito hanno sottolineato l’accaduto ed in men che non si dica, Morata ha cancellato la storia. Sembrerebbe, dunque, che il calciatore non abbia digerito la mossa della sua ex compagna, a tal punto da fare lui stesso un passo indietro.

L’intero episodio ha riscosso molto clamore sul web. Nonostante le speranze risposte dai seguaci della coppia, sembra che tra i due la possibilità di un ritorno non sia da prendere in considerazione.