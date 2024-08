Alvaro Morata, dopo la rottura con Alice Campello: ora vivrebbe in hotel a Milano

A distanza di alcuni giorni dall’annuncio della loro separazione, Alice Campello e Alvaro Morata continuano ad essere nel mirino del gossip. Recentemente a far discutere è stata l’indiscrezione lanciata da Chi e che vedrebbe il calciatore vivere in un hotel a Milano.

DOPO LA ROTTURA CON ALICE – Dopo 8 anni d’amore e quattro figli, è giunta al capolinea la love-story tra il noto calciatore e la modella. L’annuncio è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando spiazzati i fan della coppia. Da quel momento è scoppiato il caos nel gossip.

Sia Alvaro che Alice hanno deciso di mantenere segreti i motivi che hanno portato alla rottura della coppia, ma specificando di essere rimasti in buoni rapporti. Ovviamente tutta questa riservatezza ha ovviamente incuriosito gli amanti della cronaca rosa, tanto da far fioccare le teorie sul web. Si è infatti vociferato di possibili tradimenti, rumors smentiti da entrambi.

Nelle ultime ore, però, a far discutere è un’altra voce di corridoio che vede protagonista Alvaro. Nel suo nuovo numero presente in edicola, il settimanale Chi ha pubblicato diversi scatti che mostrano lo sportivo in una hall di un albergo a Milano. Stando a quanto scoperto dal magazine, il calciatore starebbe vivendo in un hotel a cinque stelle nelle vicinanze di San Siro.

Sempre da quanto riportato da Chi, al fianco di Morata ci sarebbe il suo fisioterapista che lo sta aiutando a riprendersi da un infortunio. Inoltre, a volare a Milano è stata anche la mamma di Alvaro, pronta a supportare e a mostrare il suo sostegno al figlio.