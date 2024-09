Alvaro Morata e Alice Campello si separano: i retroscena di una rottura inaspettata

Tra le coppie che hanno visto la fine del loro rapporto durante l’estate figura quella formata dal calciatore Alvaro Morata e Alice Campello. La notizia della loro separazione, annunciata tramite un comunicato su Instagram, ha colto di sorpresa molti, considerando l’apparente affiatamento e amore che la coppia mostrava e il legame con i loro fan.

Voci e speculazioni

Dopo l’annuncio ufficiale, sono iniziate a circolare numerose voci e speculazioni sulle cause che hanno portato alla fine del loro matrimonio, inclusi sospetti di tradimento da parte del calciatore. Tuttavia, Alice ha smentito categoricamente queste insinuazioni, chiarendo che la rottura è stata il risultato di una serie di piccoli conflitti che hanno progressivamente compromesso l’armonia di coppia.

Alice ha spiegato: “Siamo due giovani, siamo stati entrambi immaturi quando si tratta di gestire certe situazioni, La mia depressione post partum ha influiti e anche la sua. Ci amiamo infinitamente, l‘amore non finisce da un giorno all’altra. Alvaro ucciderebbe per me”.

Le motivazioni dietro la rottura

Ulteriori dettagli sulla separazione sono stati rivelati dalla giornalista Alexia Rivas, che ha indicato un momento preciso come la causa scatenante della crisi: dopo la vittoria della Spagna agli Europei, Alice avrebbe voluto che solo lei, i figli e gli amici fossero presenti in campo durante le celebrazioni, escludendo la famiglia di Alvaro.

Questo disaccordo sembra aver segnato il punto di non ritorno per la coppia, portandoli alla decisione di separarsi. Attualmente, gli avvocati delle due parti stanno lavorando per finalizzare il divorzio in modo consensuale. Secondo Rivas, Alvaro si sta assicurando che Alice riceva tutto ciò che le spetta e che non le manchi nulla durante questa transizione.