Alvaro Morata, la Roma lo vuole ma c’è un pericolo

Alla ricerca di nuovi pezzi per la sua formazione d’attacco 2023-2024, José Mourinho sta definendo le sue priorità. Il portoghese, che vuole avere sotto di sé Gianluca Scamacca, ha messo gli occhi anche sulla possibilità di ingaggiare Alvaro Morata

José Mourinho è alla ricerca di acquisti per la sua terza stagione alla Roma. Dopo una prima stagione in cui è riuscito a vincere la Conference League e una seconda in cui ha raggiunto la finale di Europa League, perdendo ai rigori contro il Siviglia e sognando addirittura di giocare la Champions League, il portoghese vuole potenziare una rosa che ha evidenti carenze.

Tra le priorità dello Special One c’è l’acquisto di una nuova punta di diamante che possa fornire la quantità di gol sempre necessaria in una stagione 2023-2024 che si prospetta come una vera e propria sfida a tutti i livelli. Così, sono diversi i nomi che da giorni popolano l’attualità della squadra della capitale d’Italia.

Alvaro Morata, il piano B della Roma

Due sono le opzioni che più seducono il club, come è stato discusso e come riporta oggi Il Messaggero. La prima è l’attaccante del West Ham Gianluca Scamacca (24), arrivato a Londra l’anno scorso per ben 36 milioni di euro e che nel corso della stagione non è riuscito ad affermarsi come titolare (8 gol in 27 partite e appena 1342 minuti in campo).

Il secondo nome che torna in auge è quello di Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo, che ha rifiutato un’importante offerta dall’Arabia, non ha ancora rinnovato il contratto con l’Atlético de Madrid, anche se tutte le strade portano a questa possibilità. In ogni caso, questo non ha impedito alla Roma di bussare alla porta biancorossa per cercare di portarlo in prestito. Un argomento da seguire.