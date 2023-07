Alvaro Morata sceglie la sua nuova squadra: Inter o Roma?

L’attaccante madrileno Álvaro Morata sta facendo di nuovo le valigie. Il giocatore ha già dato il suo assenso all’offerta fattagli dalla Roma e spera che il club giallorosso riesca a trovare un accordo con l’Atletico Madrid

Il futuro di Álvaro Morata è quello di lasciare l’Atlético de Madrid. È questa, almeno, la sensazione che emerge da un articolo pubblicato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport. Si sostiene che l’attaccante spagnolo abbia già dato il suo consenso all’offerta di una delle sue pretendenti italiane, la Roma.

In linea di massima, i giallorossi gli offrono un contratto quadriennale a 4,5 milioni di euro netti a stagione (più un altro mezzo milione di variabili), anche se i dettagli saranno negoziati nelle prossime ore con il suo agente, l’ex giocatore Juanma Lopez. L’agente del giocatore arriverà con l’idea di definire il contratto, perché il giocatore, dopo aver rifiutato la Juventus e l’Inter, ha già manifestato la sua ferma volontà di trasferirsi nella capitale italiana.

Club in cerca di un accordo

Una volta trovato l’accordo con l’attaccante, i romani devono ora trovare un accordo con l’Atlético. In questo senso, il consiglio d’amministrazione transalpino ha già chiarito ai Colchoneros che, per il momento, non hanno la liquidità necessaria per pagare i 12 milioni di euro fissati come ultima rata del suo attuale contratto e che solo dopo aver chiuso una cessione potranno sedersi a negoziare con maggiore margine di manovra.

Per evitare ritardi nell’affare, non è stato escluso che le parti possano concordare un trasferimento con opzione obbligatoria di acquisto. Comunque sia, quello che sembra chiaro è che Morata è molto vicino a vivere la sua terza esperienza nel calcio (le due precedenti, alla Juventus).