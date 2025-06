Alvaro Vitali, morto a 75 anni: addio all’attore di Pierino

Si è spento all’età di 75 anni a Roma Alvaro Vitali, attore e comico amatissimo nel ruolo di Pierino e della commedia sexy all’italiana. Stando a quanto raccontato recentemente dall’ex moglie Stefania Corona, l’attore era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva.

SCOMPARSO ALL’ETÀ DI 75 ANNI – Vitali ha esordito esordito nel grande schermo in una pellicola di Federico Fellini. Il successo lo ha raggiunto, però, vestendo i panni di Pierino, entrando nei cuori del pubblico e divenendo uno dei volti più amati del cinema popolare italiano.

Alvaro si è spento nel tardo pomeriggio di ieri, 24 giugno 2025. La notizia della morte è arrivata dopo il botta e risposta avvenuto tra il comico e l’ex moglie, esploso dopo la turbolenta separazione, causata da presunti tradimenti.

Da quanto raccontato proprio dall’attore, l’ex moglie si era innamorata del suo autista Antonio. Ovviamente non è mancata la replica di Stefania, avvenuta nel salotto televisivo di Caterina Balivo. È proprio a La Volta Buona che, poche ore prima della scomparsa di Vitali, la Corona ha parlato dell’ultimo ricovero dell’ex marito e della sua volontà di lasciare l’ospedale, anche contro il parere dei medici:

“È stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva. L’aveva già avuto a febbraio questo problema. Ovviamente come fai a non andarci? Ci sono io al suo fianco, perché è giusto. Lo si fa per una amico, lo si fa per il tuo ex marito. Le sue parole sono state ‘grazie’. È stato due settimane in ospedale, poi stamattina ha firmato le dimissioni. La dottoressa gli aveva detto di stare un po’ di più. Io ci sarò”.