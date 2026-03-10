martedì, Marzo 10, 2026
Calciomercato

Alvino: “Lobotka e Anguissa piacciono a Spalletti”

Di Giuseppe Federici
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il calciomercato non dorme mai, e quando arrivano certe indiscrezioni il rumore si sente eccome. L’ultima “bomba” l’ha sganciata il giornalista Carlo Alvino, che durante un intervento a Radio CRC ha parlato del futuro di Stanislav Lobotka e dell’interesse di Luciano Spalletti

Parole che fanno paura

Secondo Alvino, l’allenatore avrebbe un desiderio molto chiaro per rinforzare il centrocampo: proprio Lobotka. Il regista slovacco del Napoli, ormai diventato uno dei punti di riferimento della squadra, sarebbe infatti un profilo molto apprezzato dal tecnico. “Vi do una notizia certa: Spalletti vuole Lobotka”, ha dichiarato il giornalista, spiegando che l’interesse è reale e concreto.

Non è difficile capire perché. Lobotka è uno di quei giocatori che fanno girare la squadra: recupera palloni, gestisce il ritmo e spesso è il primo a far partire l’azione. Un regista moderno, insomma, capace di dare equilibrio e qualità al centrocampo. Non a caso negli ultimi anni è diventato uno dei protagonisti delle stagioni del Napoli.

Non solo Lobotka

C’è però un dettaglio importante che potrebbe cambiare tutto: i soldi. Sempre secondo Alvino, un eventuale assalto a Lobotka dipenderebbe molto dalla qualificazione alla Champions League. Senza gli introiti della competizione europea, infatti, l’operazione rischierebbe di diventare decisamente complicata. E non finisce qui. Nella lista dei possibili obiettivi del tecnico ci sarebbe anche un altro nome del Napoli: Frank Anguissa. Tuttavia, almeno per ora, il primo desiderio resterebbe proprio Lobotka.

 

Napoli, ecco la “rivoluzione” gentile di ADL
