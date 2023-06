Sono ormai cinque anni che Amadeus ha il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo. Un successo che ha valorizzato la carriera del conduttore, mettendo il luce talento e professionalità.

Lo scorso Sanremo, Amadeus ha già annunciato il suo ritorno per il Festival del 2024, una conferma che ha di certo reso felici i milioni di telespettatori che da anni sono abituati a seguire le cinque serate del Festival con la sua conduzione.

Dopo la chiusura del Festival 2023, sono state diverse le voci rispetto alle possibili conferme di Amadeus per i prossimi anni e lo stesso amico Fiorello durante Viva Rai 2 ha annunciato che probabilmente Amadeus non presenterà il prossimo Festival. Finalmente dopo varie chiacchiere, è arrivata la decisione del conduttore.

Ecco la decisione di Amadeus

Durante un’intervista Amadeus ha finalmente rotto il silenzio: “Lo dico ufficialmente, questo sarà il mio ultimo festival, ne ho fatti cinque come Pippo e come Mike Bongiorno e questo per me è di certo un grande onore”.

Amadeus ha quindi annunciato il suo ultimo anno come direttore artistico del Festival, senza escludere però la possibilità di ritornarci nei prossimi anni. Ad ogni modo la prossima edizione è in work in progress, chi affiancherà il conduttore? Pare che Annalisa sia molto corteggiata da Amadeus, potrebbe essere lei una delle co-conduttrici?

Dopo la presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e della seconda serata del Festiva, sono stati tantissimi i riscontri ottenuti, tra critiche e considerazioni, la presenza social della Ferragni ha smosso quanto prospettato dalla Rai. Attendiamo quindi le prossime evoluzioni, sarà quello di Amadeus un ultimo Festival all’insegna del successo?