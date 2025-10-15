Amadou Haidara pronto a lasciare l’RB Lipsia con Aston Villa e Napoli che lo corteggiano

L’avventura di Amadou Haidara al Red Bull Lipsia sembra volgere al termine. Secondo varie fonti, il calciatore della nazionale maliana ha deciso di non firmare un nuovo contratto con il club tedesco, aprendo così le porte a una potenziale partenza a gennaio

Haidara saluta la Germania?

Il contratto attuale del 27enne centrocampista scade a giugno 2026, ma secondo alcune indiscrezioni il Lipsia sarebbe disposto a cederlo nella finestra di mercato invernale per ridurre il monte stipendi e fare spazio a nuovi acquisti.

Sia l’Aston Villa che il Napoli hanno espresso forte interesse per Haidara: la squadra di Unai Emery lo considera un’opzione valida per rafforzare il centrocampo, mentre i campioni della scorsa Serie A lo vedono come un potenziale sostituto nel loro sistema di rotazione. Il giocatore potrebbe, però, arrivare a guadagnarsi un eventuale posto da titolare.

La storia di Haidara con il Lipsia

Haidara, che è arrivato al Lipsia dal Salisburgo nel 2019, è stato un giocatore affidabile in Bundesliga e in Champions League. Tuttavia, con l’aumento della concorrenza a centrocampo, sembra probabile che ora possa iniziare una nuova avventura altrove. Ouedraogo sta iniziando un cammino che, probabilmente, complice l’addio di Xavi Simmons lo elegerà a miglior giovane dei tedeschi in questa stagione.