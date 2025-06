Amanda Lear e i tronisti senza veli: “Mi scrivono per posare nudi, ma ormai li dipingo a memoria”

Amanda Lear, icona poliedrica dell’arte e dello spettacolo, ha recentemente svelato un curioso retroscena legato alla sua attività di pittrice. In un’intervista rilasciata al magazine F, l’artista ha raccontato di ricevere frequentemente messaggi da alcuni ex tronisti di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi, che si propongono volontariamente per posare nudi nei suoi dipinti.

“Con l’avvento dell’uomo oggetto, sono cambiate tante cose,” ha dichiarato Amanda con il suo consueto tono ironico. “Un tempo gli uomini erano pieni di remore: ‘Mi devo togliere tutto? Anche le mutande?’ Si vergognavano. Ora invece sono loro a scrivermi, specialmente su Instagram, per posare completamente svestiti.”

Lear ha raccontato che, in passato, doveva rassicurare i modelli spiegando che il nudo artistico non è scandaloso: “Dicevo loro: ‘Sto dipingendo il re del mare, non è che non puoi tenere le mutande’. Ora non serve più. La disinibizione è arrivata anche nel mondo maschile.”

Nonostante le proposte, Amanda ammette di non avere più bisogno di modelli in carne e ossa: “I corpi maschili li dipingo a memoria. E vi assicuro, ho un’ottima memoria.” Una battuta che riflette la sua lunga esperienza e la capacità di cogliere l’essenza della figura umana senza doverla necessariamente avere davanti.

Tra ironia e spirito anticonvenzionale, Amanda Lear continua a stupire con il suo sguardo lucido e divertito sul mondo, mostrando come l’arte — e il desiderio di essere rappresentati — si adattino ai cambiamenti sociali e culturali del nostro tempo. Anche quando si tratta di tronisti.