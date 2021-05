Amanda Lear, l’annuncio su Instagram: innamorata a Parigi con il suo giovane fidanzato

A rendere ufficiale la sua nuova storia d’amore è Amanda Lear, pubblicando su Instagram una romantica foto. Stando a quanto si apprende dalla foto, attualmente l’attrice è a Parigi con il suo nuovo e giovane fidanzato.

INNAMORATA E FELICE A PARIGI – Solo pochi giorni fa, la Lear ha deciso di rendere pubblica la sua nuova storia d’amore. Non si sa ancora nulla sull’identità di colui che ha rubato il cuore alla showgirl, ma non è un mistero della sua passione per gli uomini più giovani. Per qualche anno, infatti, la donna è stata legata sentimentalmente a Manuel Casella, più giovane di lei di 40 anni,

Nello scatto condiviso sul suo account Instagram, l’82enne si è mostrata sorridente al fianco del suo nuovo fidanzato a Parigi, da come si nota dalla Tour Eiffel sullo sfondo. Ad accompagnare l’immagine è la frase “Place du Trocadero”.

Sotto la discussa foto dell’attrice, non sono di certo mancati i commenti, soprattutto, rivolti ad una dichiarazione fatta anni prima dalla stessa Amanda. Ospite a Domenica In, ad una divertita Mara Venier, con ironia Amanda Lear affermò:

“Ho chiuso la boutique! Non mi interessa più e non faccio mai il primo passo. La gente mi invita ma non sono capace di ricambiare l’invito. Il prossimo uomo che mi vedrà nuda sarà il medico legale sul tavolo dell’obitorio!”.

Eppure, da quanto mostrato dallo scatto incriminato, il ragazzo sconosciuto sembra abbia fatto cambiare completamente idea all’attrice.