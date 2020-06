Amanda Peet è Betty Broderick nella seconda stagione di “Dirty John”

Amanda Peet ha condiviso con la rivista Variety ciò che il pubblico si può aspettare dalla seconda stagione di Dirty John.

Nella serie antologica, incentrata su un caso di cronaca diverso ogni stagione, la Peet interpreta Betty Broderick. La donna è stata condannata per l’omicidio del suo ex marito, Daniel T. Broderick III, e della sua seconda moglie Linda Broderick il 5 novembre 1989.

Dirty John: The Betty Broderick Story si concentra su Betty, una casalinga di San Diego che viene scaricata in modo crudele dal marito Dan (Christian Slater), ignaro che quella sarà la sua condanna a morte.

La serie è composta da otto episodi.

Alcuni estratti dell’intervista di Amanda Peet a Variety:

“Prima che iniziassero le riprese Holland Taylor mi diede un grande consiglio: “non interpretarla come se fosse pazza”. Mi ha incoraggiato a guardare ogni scena come una protesta legittima o un’esperienza giustificata… e la storia è avvincente. Sembravano una tranquilla famiglia americana di periferia. Invece la storia è finita in modo tragico e violento. Penso che Alexandra Cunningham, la creatrice dello show, ritenga che vi sia valore nell’esplorare come e perché una cosa del genere sia potuta succedere.”

Inoltre Amanda Peet ha dichiarato di non voler commentare gli appelli della Broderick in tribunale:

“Non ho intenzione di commentare le sue vicende legali. Non è di mia competenza. Inoltre penso che Alexandra abbia svolto un fantastico lavoro nel mostrare quanto fosse complicato questo caso. Le leggi sul divorzio ai tempi non proteggevano le donne che avevano rinunciato alle proprie ambizioni e carriere per dedicarsi a essere madri. Le lasciavano senza soldi e senza forza legale, anche nei decenni successivi. Non avevano una possibilità di guadagno o sostentamento”.

La nuova stagione di Dirty John è iniziata il 2 giugno sul canale USA Network.

In Italia dovrebbe approdare ad agosto sulla piattaforma Netflix.