Amazon in trattativa con De Laurentiis: cambio di proprietà in vista per gli azzurri?

Il covid-19 ha provocato ingenti danni economici a livello mondiale. Un settore particolarmente colpito è quello del calcio, in cui molte società hanno sofferto o stanno ancora soffrendo gli effetti della pandemia. Il Napoli rientra in questa categoria. La società azzurra sta vivendo un vero e proprio periodo di stagnazione, causato anche dalle mancate entrate per le qualificazioni in Champions League.

Oltre a questo, la famiglia De Laurentiis sarà costretta entro il 2024 a cedere una delle due società possedute: Bari o il Napoli. A causa della questione Salernitana, la FIGC aveva dichiarato la fine delle multiproprietà. La volontà del patron del Napoli di tagliare gli ingaggi ad ogni costo e di ridimensionare la società è vista proprio nell’ottica di vendere il Napoli. Secondo un tweet dello speaker di One Station Radio, Luca Cerchione, potrebbe essere proprio il Napoli quella deisgnata per la cessione: “Il Napoli a Jeff Bezos di Amazon“.

Una vera e propria bomba. Il secondo uomo più ricco della Terra, vorrebbe entrare nel mondo del calcio proprio con la squadra partenopea: “Quando sarà ufficiale, riposterò tutte le offese e gli sfottò ricevuti nelle ultime 24 ore. Lo ripeto: il Napoli sarà di Jeff Bezos, fondatore di Amazon”. Una notizia che ha riscontato un grande clamore, ma che allo stesso tempo ha prodotto moltissimi commenti ironici e purtroppo anche offensivi nei confronti dell’autore del tweet.

Secondo Cerchione, Bezos dovrebbe acquisire il Napoli entro il 2026 con un progetto ben preciso: Bezos ha fiutato l’affare dello stadio ‘Diego Armando Maradona‘: vuole acquistarlo, visto che è stato messo in vendita dal Comune, ribattezzandolo ‘Amazon Arena Maradona‘. Potrebbe comprare subito e lasciare Aurelio De Laurentiis presidente onorario fino al 2026, perché De Laurentiis non vorrebbe mollare la società azzurra prima di allora, dal momento che nel 2026 cadrà il centenario del club: una bella opportunità di business per l’attuale patron”.

L’emittente ufficiale del calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, ha smentito la notizia-bomba di Cerchione, affermando come il multi-miliardario americano sarebbe interessato nell’investire nelle infrastrutture napoletane piuttosto che nel club azzurro. In particolare sarebbe nell’area portuale napoletana, l’obiettivo per l’imprenditore statunitense. Secondo Cerchione, l’intero piano di Bezos è quello di acquisire sia club che il porto: In ogni caso, vuole fare proprio lo stadio di Fuorigrotta ed acquistare, in aggiunta, il secondo porto di Napoli, quello commerciale: un progetto già adocchiato dai cinesi, che intendevano creare una linea diretta per importare in Europa i prodotti asiatici, ma poi bocciato. Non se n’è fatto nulla e Bezos è pronto a subentrare: vorrebbe acquisire il Napoli, lo stadio ed anche il secondo porto, così da fare grandi cose in Campania”.