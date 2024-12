Amazon, primo volo dei droni in Italia: un successo il primo test in Abruzzo

Il 4 dicembre 2024, Amazon ha svolto con successo il primo volo di prova per le consegne tramite droni in Italia, precisamente nell’area di San Salvo, in Abruzzo. Questo segna l’avvio di un progetto che, entro il prossimo anno, mira a lanciare ufficialmente il servizio di consegna con droni, una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità italiane.

Il test è stato effettuato con il nuovo drone MK-30, dotato di un sistema avanzato di visione artificiale, che consente ai velivoli di navigare in sicurezza evitando ostacoli e garantendo la protezione di persone, animali e proprietà.

Il drone MK-30 ha un raggio di volo di 24 km (andata e ritorno) e può trasportare pacchi fino a 2,5 kg, il che copre la maggior parte degli articoli venduti da Amazon. Durante il test, un Echo Spot con Alexa è stato consegnato a un’abitazione vicino al centro di distribuzione. Il drone decolla da un’area esterna al centro, vola verso la destinazione e rilascia il pacco a circa 4 metri di altezza senza atterrare.

Il volo di prova è stato autorizzato da ENAC, con il coordinamento di ENAV. Amazon prosegue la collaborazione con le autorità italiane per soddisfare tutti i requisiti necessari al lancio del servizio commerciale nel 2025.

Il progetto promette di avere un impatto positivo sull’economia e sull’occupazione, in particolare in Abruzzo, che si conferma un hub strategico per la logistica. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha sottolineato come questa iniziativa possa rivitalizzare l’economia locale e creare nuove opportunità di lavoro.