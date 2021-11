Ambra-Allegri ora è guerra! Chi rivela “Il mister bianconero non avrebbe gradito il comportamento di lei”

Massimiliano Allegri non ha grafito il comportamento di Ambra che lo avrebbe fatto passare per il carnefice di turno della loro relazione. Chi pubblica la reazione piuttosto risentita del mister alle dichiarazioni della ex circa la fine del loro rapporto.

Spuntano sempre nuovi particolari circa la rottura tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, coppia scoppiata ai primi venti freddi “tapiro” recapitato all’attrice da Striscia la Notizia. L’episodio, dapprima bollato come l’ennesima stilettata all’universo femminile sedotto e abbandonato come da cliché, ha finito per ritorcersi contro il mister che di tutta risposta avrebbe imputato alla ex di aver camuffato la realtà dipingendosi da vittima dell’infedeltà dell’uomo.

A svelare il retroscena é il settimanale Chi che parla di un Allegri stizzito nei confronti della Angiolini e che dalla rottura non ha più nemmeno voluto rivolgere la parola alla ex. “Dopo la rottura, è calato il silenzio. Anzi, il gelo totale. Allegri e Ambra hanno smesso di parlarsi. L’allenatore pensa che sia stata la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione”, svela il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Altro punto focale della questione è quello inerente all’appartamento in cui i due vivevano insieme fino a qualche tempo fa e nel quale ore abita la sola Angiolini. Per il settimanale Chi “l’attrice al momento vive a Milano ed è sempre nella casa che Massimiliano Allegri le aveva messo a disposizione per condividere il loro amore. Poi, dopo la rottura, le ha chiesto di pagare i mesi di affitto trascorsi nell’abitazione. Ma la Angiolini, proprio in queste ore, dopo varie visite, insieme con la figlia Yolanda pare che abbia trovato una nuova casa dove si trasferirà in tempi brevi per spezzare ogni legame”.

Da parte sua, Allegri, non avrebbe mai e in alcun modo voluto parlare della storia d’amore naufragata con l’ex starlette di Non è la Rai. Il tecnico livornese si è trincerato dietro al più impenetrabile silenzio, finendo però per dare ancora maggiore visibilità a chi parlava di suoi probabili tradimenti.

“Della vita privata non intendo parlare” ha risposto a più riprese a chi gli chiedeva un commento sulle notizie che erano iniziate ad uscire sulla relazione con Ambra. Lo stesso non si potrebbe dire di lei che, seppur in maniera pacata e dai toni sommessi, avrebbe invece rivelato la fine dell’amore e i nuovi progetti da qui in avanti insieme alla figlia Yolanda avuta dal precedente rapporto col cantante Francesco Renga.